В марте в Сургуте родились 542 ребенка

В Сургуте за март родились 276 девочек и 266 мальчиков, в общем 542 новорожденных, об этом говорит статистика ЗАГС, опубликованная на сайте администрации города. Наиболее популярными женскими именами стали Милана, Екатерина, Анастасия, Алиса и Ева. Мальчиков чаще всего называли Романом, Максимом, Михаилом, Артёмом и Александром.

Также в прошедшем месяце в Сургуте зарегистрировано 210 смертей.

В марте сургутяне чаще женились, чем разводились: был зарегистрирован 281 акт о заключении брака и 193 о разводе.