​Не бодрит. В Сургуте из магазина изъяли 1400 банок поддельного «Нескафе»

Сургутские полицейские в одном из продуктовых магазинов на Рыбников нашли поддельный кофе «Нескафе». В общей сложности стражи правопорядка изъяли более 1400 упаковок контрафакта.
Индивидуальному предпринимателю грозит шесть лет лишения свободы.
Сургутские полицейские в одном из продуктовых магазинов на Рыбников нашли поддельный кофе «Нескафе». В общей сложности стражи правопорядка изъяли более 1400 упаковок контрафакта.
Индивидуальному предпринимателю грозит шесть лет лишения свободы.
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