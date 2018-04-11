В Нижнесортымском продажа алкоголя после 20 часов обернулась потерей 550 л продукции

В Нижнесортымском магазине на улице Хусаинова полицейские поймали продавца, продавшего алкоголь после 20 часов.
В ходе операции правоохранители также изъяли 550 литров алкоголя.
Продавец же получил две тысячи рублей штрафа.
В Нижнесортымском магазине на улице Хусаинова полицейские поймали продавца, продавшего алкоголь после 20 часов.
В ходе операции правоохранители также изъяли 550 литров алкоголя.
Продавец же получил две тысячи рублей штрафа.
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