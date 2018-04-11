Чиновники Сургута распределяют бесхозные территории города

В Сургуте проходят публичные слушания по межеванию территорий города, на которых обсуждаются бесхозные проезды и территории внутри микрорайонов. В связи с тем, что они некому не принадлежат они не ремонтируются и не убираются.

На данный момент в Сургуте 69 бесхозных проездов, которые являются проблемой не только для жителей, но и для администрации. Горожане требуют навести на этих участках порядок, а чиновники уверяют, что Бюджетный кодекс не позволяет трать деньги города, на то что ему не принадлежит.

Депутаты уверены, что решение у проблемы одно – проведение комплексного межевания.

При этом стоит учесть, что не все горожане осознают, чем для них обернется обретение новых территорий. У каждого участка земли появится новый хозяин, который будет нести за него ответственность. Соответственно оплачивать его содержание придется из своего кармана.