Летом 2018 года холдинг «РЖД» планирует перевезти около 480 тыс. детей к месту отдыха. Уже приняты заявки на перевозку 434 тыс. детей, сообщает пресс-служба компании. Для комфорта детских перевозок будет сформировано 29 составов из вагонов последних лет, биотуалетами, кулерами и кондиционерами.

Согласно принятым заявкам, порядка 185 поездов отправятся:

из Москвы – в Анапу и Адлер;

из регионов Поволжья – в сообщении Казань – Анапа;

из регионов Крайнего Севера, Сибири, Урала – из Мурманска в Самару,

из Лабытнанги в Анапу,

из Самары, Красноярска в Адлер,

из Архангельска в Анапу и Адлер,

из Воркуты в Ростов, Анапу и Адлер,

из Нового Уренгоя в Адлер и Анапу,

из Новокузнецка в Анапу.

В пути следования с детскими группами будут работать лучшие проводники, прошедшие курс детской психологии, организовано сопровождение поездов сотрудниками МВД России и охранных предприятий.

Разрабатывается несколько вариантов меню, согласованных с Роспотребнадзором. Также на вокзалах круглосуточно работают медпункты. На привокзальных площадях предусмотрены парковочные места для «детских» автобусов.