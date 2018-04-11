Летом 2018 года холдинг «РЖД» планирует перевезти около 480 тыс. детей к месту отдыха. Уже приняты заявки на перевозку 434 тыс. детей, сообщает пресс-служба компании. Для комфорта детских перевозок будет сформировано 29 составов из вагонов последних лет, биотуалетами, кулерами и кондиционерами.
Согласно принятым заявкам, порядка 185 поездов отправятся:
- из Москвы – в Анапу и Адлер;
- из регионов Поволжья – в сообщении Казань – Анапа;
- из регионов Крайнего Севера, Сибири, Урала – из Мурманска в Самару,
- из Лабытнанги в Анапу,
- из Самары, Красноярска в Адлер,
- из Архангельска в Анапу и Адлер,
- из Воркуты в Ростов, Анапу и Адлер,
- из Нового Уренгоя в Адлер и Анапу,
- из Новокузнецка в Анапу.
В пути следования с детскими группами будут работать лучшие проводники, прошедшие курс детской психологии, организовано сопровождение поездов сотрудниками МВД России и охранных предприятий.
Разрабатывается несколько вариантов меню, согласованных с Роспотребнадзором. Также на вокзалах круглосуточно работают медпункты. На привокзальных площадях предусмотрены парковочные места для «детских» автобусов.
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