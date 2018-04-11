В Сургутской гимназии «Лаборатория Салахова» стало больше Заслуженных учителей

Ольге Степаненко, учителю химии в гимназии «Лаборатория Салахова» присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Указ об этом президент РФ Владимир подписал Путин 9 апреля 2018 года. Также государственной награды звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоен заведующий дневным стационаром Сургутской городской поликлиники №3 Иманкарим Алибеков. Отметим, последний раз такие звания были присвоены жителям Сургута в 2013-м и 2014-м годах соответственно.
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