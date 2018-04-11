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​Биржевой курс евро перевалил за 80 рублей. Население устремилось к обменникам

Мнение экспертов о продолжительности падения рубля разделились

По данным на утро 11 апреля, на торгах Московской биржи курс евро к рублю превысил 80 рублей, пишут «Ведомости».

Максимальная цена покупки достигла 80,4 рубля за евро. В это же время курс доллара достиг 64,77 рубля.

Последний раз евро фиксировалось на таком уровне в марте 2016 года.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что рубль может прекратить падение в течение недели-двух и курс вернется на уровень 60 рублей.

В свою очередь высказался Кирилл Тремасов из «Локо-Инвест». Он утверждает, что при нынешних ценах на нефть падение рубля выглядит чрезмерным и курс сильно отклонился от равновесных значений. «У многих фондов был переизбыток российских активов в портфелях и на фоне геополитической напряжённости они не просто сокращают лимиты, но и закрывают позиции вовсе – поэтому распродажи и снижение рубля продолжатся и дальше, 1-2 днями тут не обойдётся», – полагает Тремасов.

Представители Сбербанка, Бинбанка и других кредитных организаций рассказали, что население устремилось к обменникам – как покупать, так и продавать валюту.

Напомним, что падения курса рубля началось 9 апреля на первой торговой сессии Московской биржи после того, как США расширили санкционный список, включив в него, в числе прочего, Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга. Также стоит принимать в расчет, что с ноября 2014 года Центробанк отказался от регулирования курса в пользу инфляционного таргетирования. Это означает, что ЦБ не занимается контролем курса с помощью купли-продажи валюты на рынке.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 373, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:24
в течение 2 недель на отметке 150 р да
йося
не нравится
Сегодня в 15:29
Фу. ну наконец, ато по сотке покупал, щас мож хоть свои отбью

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