16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,3699   EUR  76,8522  

​СурГПУ и университет им. Матеа Бела обменяются студентами и преподавателями

Соглашение между вузами подписано!

Фото Павла Сизенева
Фото Павла Сизенева

10 апреля в зале учёного совета Сургутского государственного педагогического университета прошла торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Сургутским государственным педагогическим университетом и университетом им. Матеа Бела, г. Банска Быстрица, Словакия.

Соглашение было заранее подписано ректором университета им. Матеа Бела Владимиром Гиадловски. На встрече в Педагогическом свою подпись под документом поставила ректор СурГПУ Надежда Коноплина.

В соглашении идёт речь о мобильности научных и педагогических работников, студентов обоих вузов; об оппонировании научных работ; о разработке концепции реализации совместных научно-образовательных проектов; проведении конференций; совместном повышении квалификации и других академических обменов, которые запущены после подписания соглашения.


Антон Репонь, Викитория Ляшук и Мартин Лизонь

На встрече присутствовали наши гости из Словакии: Антон Репонь, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой славянских языков философского факультета университета им. Матеа Бела; Виктория Ляшук, кандидат филологических наук, преподаватель высшей школы, доцент кафедры славянских языков философского факультета; и Мартин Лизонь, заместитель заведующего кафедрой славянских языков, доктор философских наук, профессор. С российской стороны присутствовали: директор департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры Ирина Безносова, ректор Сургутского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель российской федерации Надежда Васильевна Коноплина, проректор по научной работе, доктор исторических наук, профессор Евгений Гололобов, а также преподаватели кафедры филологического образования и журналистики: декан факультета Дмитрий Ларкович, заведующий кафедрой Николай Ганущак, соавтор пособия Татьяна Сироткина. Вёл церемонию первый проректор Владислав Засыпкин.

Евгений Гололобов, Надежда Коноплина и Ирина Безносова.

Авторы учебника - Татьяна Сироткина и Антонь Репонь

Как мы уже сообщали, сегодняшняя встреча – это ответный визит словацких коллег. В июне 2016 года делегация СурГПУ под эгидой департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры посетила словацкий университет им. Матеа Бела, и заключила соглашение о сотрудничестве с философским факультетом этого университета. Далее по приглашению словацкой стороны преподаватели и сотрудники филологического факультета приняли участие в Международной конференции, проходившей в университете им. Матеа Бела.

В ходе конференции прошли рабочие встречи, были намечены конкретные планы по совместной разработке и реализации инновационных образовательных программ, подготовки и изданию учебных пособий. Таким образом, сегодняшний ответный визит словацкого университета – это факт продолжения совместной работы над инновационным проектом.

Ректор СурГПУ Надежда Коноплина отметила важность международных связей для Педагогического.

- Международное сотрудничество – это одна из составляющих деятельности нашего университета. Сегодняшнему подписанию соглашения мы придаём очень серьёзное значение. Во-первых, потому что проект обещает быть продуктивным. Уже понятно, что за предыдущей встречей стоят не просто слова, а дела. Во-вторых, я думаю, с нашей стороны ресурс для сотрудничества имеется. Мы очень гордимся научным потенциалом наших филологов. Я считаю, что наша кафедра филологического образования в регионе самая сильная, поэтому в рамках совместной деятельности мы вправе ждать от наших специалистов хороших результатов. А потом мы попытаемся пробудить интерес к новым знаниям и у наших студентов. Конечно, мы считаем, что эти зарождающиеся отношения нужно укреплять, а научные и образовательные контакты - на несколько уровней выше всякой политики. Как говорит наша русская пословица: дорогу осилит идущий. В добрый путь!

Ирина Безносова, директор департамента внешних и общественных связей Югры, поблагодарила ректора СурГПУ за включенность в эту работу.

- Русский и словацкий народы очень близки – мы славяне. Нас связывает общая история и язык. У автономного округа давние связи с Банско-Быстрицкой областью. У нас есть соглашение между нашими регионами, а также между столицей Югры Ханты-Мансийском и городом Банска Быстрица. Развивается межвузовское сотрудничество, и мы благодарны вам, уважаемая Надежда Васильевна за то, что ваш университет тоже включился в эту работу.

Господин Антон Репонь поблагодарил правительство Югры и руководство СурГПУ за помощь в реализации проекта:

- Уважаемая Ирина Владимировна, мы признательны в вашем лице правительству округа за должное внимание и помощь работе, которую мы с коллегами из Сургутского государственного педагогического университета проводим для популяризации русского языка за рубежом. Результаты этой работы уже видны, и сегодня мы подготовили и издали пособия, которые помогут студентам в Словакии освоить русский язык во всей его полноте и красоте.

- Уважаемая Надежда Васильевна, - продолжил господин Репонь, - благодарим вас за внимание к визиту нашей делегации. За интерес, проявленный к нашему проекту по повышению уровня преподавания русского языка как иностранного в нашей стране. Наша кафедра славянских языков уделяет большое внимание обучению русскому языку, подготовке русистов – будущих учителей и переводчиков. Интерес к русскому языку в Словакии есть. И мы надеемся, что своим проектом и сотрудничеством с филологическим факультетом СурГПУ мы его значительно усилим.

После церемония подписания соглашения иностранные филологи побывали на встрече со студентами филологического факультета, а также приняли участие в презентации учебных пособий по русскому языку как иностранному – первой «книжке», как её называют на факультете, в целой линейке совместной образовательной литературы.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:18, просмотров: 35, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Управляющая компания искажает сведения перед населением

Управляющая компания искажает сведения перед населением

Комментарий Горводоканала о грязной воде в домах на Бульваре Свободы, 10 и 12
СГМУП "Горводоканал" Сегодня в 10:43
135 0
​Аудитория siapress.ru высказалась резко против повышения подоходного налога до 15 процентов // ИНФОГРАФИКА

​Аудитория siapress.ru высказалась резко против повышения подоходного налога до 15 процентов // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 09:11
137 0
За бездействие коммунальщиков ждут санкции от нас

За бездействие коммунальщиков ждут санкции от нас
​Сургутяне, когда вы говорите мне «наш двор никогда не убирают, снег не чистят», скорее всего, это значит, что территория ни за кем не закреплена
Вадим Шувалов, глава города Сургута 10 апреля в 17:28
510 8
Туда, где война. Семью беженцев из Украины выдворили из Сургутского района

Туда, где война. Семью беженцев из Украины выдворили из Сургутского района
"Если я вернусь обратно, буду вынужден надеть форму, взять в руки оружие и стрелять в моих друзей"
Лилия Сулейманова 10 апреля в 17:10
2714 10
134 кг хлеба, булок и пирожных забраковали в Югре // ИНФОГРАФИКА

134 кг хлеба, булок и пирожных забраковали в Югре // ИНФОГРАФИКА

Редакция СИА-ПРЕСС 10 апреля в 16:46
357 0
Немалая часть аудитории siapress.ru ограничила свои походы в ТРЦ города после трагедии в Кемерово // ИНФОГРАФИКА

Немалая часть аудитории siapress.ru ограничила свои походы в ТРЦ города после трагедии в Кемерово // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 10 апреля в 16:08
269 0
Куличи, порошок и купание в фонтане «Ауры»// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Куличи, порошок и купание в фонтане «Ауры»// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ
Анастасия Якупова 10 апреля в 14:02
351 0
«Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа»

«Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа»

Коллектив Сургутского ЗСК почтил память Виктора Черномырдина
Анастасия Якупова 09 апреля в 16:54
582 0
​Концертный репертуар Сургутской филармонии на апрель

​Концертный репертуар Сургутской филармонии на апрель
Приближается одно из самых ожидаемых и заметных событий в культурной жизни нашего региона – VI Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум»
Пресс-служба Сургутской филармонии 09 апреля в 16:16
413 0
​Почему в приложении и информационных табло отображается не весь общественный транспорт города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Почему в приложении и информационных табло отображается не весь общественный транспорт города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Не все перевозчики за то, что их машины пропадают с карт, получают штрафы
Лилия Сулейманова 09 апреля в 14:54
465 1
​Пять причин купить жильё в 42-м микрорайоне города

​Пять причин купить жильё в 42-м микрорайоне города
Сургутяне оценили удобное расположение, широкий выбор квартир, доступные цены в новых домах Сибпромстроя
Полина Амирова 09 апреля в 14:39
391 0
​Владимир Глазырин: «От нашего решения зависят человеческие судьбы»

​Владимир Глазырин: «От нашего решения зависят человеческие судьбы»
Интервью со старшим следователем сургутского УМВД
Елизавета Карпенко, для пресс-службы УМВД России по Сургуту 09 апреля в 12:46
384 1
Вера Куликова

Если снова ясли

Зачем нам опять поколение «недолюбленных»?
Вера Куликова 09 апреля в 12:25
589 0
«Мы хотели как лучше…»

«Мы хотели как лучше…»
9 апреля 2018 года организатору Сургутского ЗСК Виктору Черномырдину исполнилось бы 80 лет
Людмила Захарова 09 апреля в 12:00
909 1
Статья дня. ​Американская мечта Навального

Статья дня. ​Американская мечта Навального
Алексей Навальный поднял важнейшую тему — как нам жить в прекрасной России будущего. Вы даже не представляете, как это хорошо. Наконец политики начали обращать внимание на важнейшую российскую проблему — как мы живем
Илья Варламов, блогер 09 апреля в 11:30
585 8
​Бомба замедленного действия

​Бомба замедленного действия
Уже четвертый год здание школы №38 в г. Сургуте находится в полуразрушенном состоянии
Александра Соснина 09 апреля в 10:39
726 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика