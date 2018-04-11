​СурГПУ и университет им. Матеа Бела обменяются студентами и преподавателями

10 апреля в зале учёного совета Сургутского государственного педагогического университета прошла торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Сургутским государственным педагогическим университетом и университетом им. Матеа Бела, г. Банска Быстрица, Словакия.

Соглашение было заранее подписано ректором университета им. Матеа Бела Владимиром Гиадловски. На встрече в Педагогическом свою подпись под документом поставила ректор СурГПУ Надежда Коноплина.

В соглашении идёт речь о мобильности научных и педагогических работников, студентов обоих вузов; об оппонировании научных работ; о разработке концепции реализации совместных научно-образовательных проектов; проведении конференций; совместном повышении квалификации и других академических обменов, которые запущены после подписания соглашения.





Антон Репонь, Викитория Ляшук и Мартин Лизонь

На встрече присутствовали наши гости из Словакии: Антон Репонь, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой славянских языков философского факультета университета им. Матеа Бела; Виктория Ляшук, кандидат филологических наук, преподаватель высшей школы, доцент кафедры славянских языков философского факультета; и Мартин Лизонь, заместитель заведующего кафедрой славянских языков, доктор философских наук, профессор. С российской стороны присутствовали: директор департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры Ирина Безносова, ректор Сургутского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель российской федерации Надежда Васильевна Коноплина, проректор по научной работе, доктор исторических наук, профессор Евгений Гололобов, а также преподаватели кафедры филологического образования и журналистики: декан факультета Дмитрий Ларкович, заведующий кафедрой Николай Ганущак, соавтор пособия Татьяна Сироткина. Вёл церемонию первый проректор Владислав Засыпкин.

Евгений Гололобов, Надежда Коноплина и Ирина Безносова.

Авторы учебника - Татьяна Сироткина и Антонь Репонь

Как мы уже сообщали, сегодняшняя встреча – это ответный визит словацких коллег. В июне 2016 года делегация СурГПУ под эгидой департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры посетила словацкий университет им. Матеа Бела, и заключила соглашение о сотрудничестве с философским факультетом этого университета. Далее по приглашению словацкой стороны преподаватели и сотрудники филологического факультета приняли участие в Международной конференции, проходившей в университете им. Матеа Бела.

В ходе конференции прошли рабочие встречи, были намечены конкретные планы по совместной разработке и реализации инновационных образовательных программ, подготовки и изданию учебных пособий. Таким образом, сегодняшний ответный визит словацкого университета – это факт продолжения совместной работы над инновационным проектом.

Ректор СурГПУ Надежда Коноплина отметила важность международных связей для Педагогического.

- Международное сотрудничество – это одна из составляющих деятельности нашего университета. Сегодняшнему подписанию соглашения мы придаём очень серьёзное значение. Во-первых, потому что проект обещает быть продуктивным. Уже понятно, что за предыдущей встречей стоят не просто слова, а дела. Во-вторых, я думаю, с нашей стороны ресурс для сотрудничества имеется. Мы очень гордимся научным потенциалом наших филологов. Я считаю, что наша кафедра филологического образования в регионе самая сильная, поэтому в рамках совместной деятельности мы вправе ждать от наших специалистов хороших результатов. А потом мы попытаемся пробудить интерес к новым знаниям и у наших студентов. Конечно, мы считаем, что эти зарождающиеся отношения нужно укреплять, а научные и образовательные контакты - на несколько уровней выше всякой политики. Как говорит наша русская пословица: дорогу осилит идущий. В добрый путь!

Ирина Безносова, директор департамента внешних и общественных связей Югры, поблагодарила ректора СурГПУ за включенность в эту работу.

- Русский и словацкий народы очень близки – мы славяне. Нас связывает общая история и язык. У автономного округа давние связи с Банско-Быстрицкой областью. У нас есть соглашение между нашими регионами, а также между столицей Югры Ханты-Мансийском и городом Банска Быстрица. Развивается межвузовское сотрудничество, и мы благодарны вам, уважаемая Надежда Васильевна за то, что ваш университет тоже включился в эту работу.

Господин Антон Репонь поблагодарил правительство Югры и руководство СурГПУ за помощь в реализации проекта:

- Уважаемая Ирина Владимировна, мы признательны в вашем лице правительству округа за должное внимание и помощь работе, которую мы с коллегами из Сургутского государственного педагогического университета проводим для популяризации русского языка за рубежом. Результаты этой работы уже видны, и сегодня мы подготовили и издали пособия, которые помогут студентам в Словакии освоить русский язык во всей его полноте и красоте.

- Уважаемая Надежда Васильевна, - продолжил господин Репонь, - благодарим вас за внимание к визиту нашей делегации. За интерес, проявленный к нашему проекту по повышению уровня преподавания русского языка как иностранного в нашей стране. Наша кафедра славянских языков уделяет большое внимание обучению русскому языку, подготовке русистов – будущих учителей и переводчиков. Интерес к русскому языку в Словакии есть. И мы надеемся, что своим проектом и сотрудничеством с филологическим факультетом СурГПУ мы его значительно усилим.

После церемония подписания соглашения иностранные филологи побывали на встрече со студентами филологического факультета, а также приняли участие в презентации учебных пособий по русскому языку как иностранному – первой «книжке», как её называют на факультете, в целой линейке совместной образовательной литературы.