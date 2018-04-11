Сургутские интеллектуалы опять будут задавать вопросы Вадиму Шувалову в «Брейн-ринге». В прошлый раз он проиграл

После матча в Брейн-ринг в 2017 году

14 апреля состоится Финальный этап IX Кубка Главы Сургута по интеллектуальным играм – «Весенний турнир». В нем примут участие боле 35 студенческих, школьных, корпоративных и сборных команд из Сургута, Сургутского района, Нижневартовска, Нефтеюганска и других муниципалитетов. Все они будут бороться за чемпионство в популярных дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Мультиигры».

Почетным гостем и судьей «Весеннего турнира» станет один из лучших капитанов элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.

Отметим, что уже по сложившейся традиции на «Весеннем турнире» пройдет шоу-матч: команда Администрации вновь сыграет со сборного Клуба в «Брейн-ринг». В прошлом году команда администрации уступила в противостоянии с интеллектуалами, и счет по матчам между клубом и командой Главы сейчас 2:2.

Примерное время проведения шоу-матча по «Брейн-рингу» с участием Главы Сургута: 16.30.

Место проведения: многофункциональный зал главного корпуса СурГУ (пр. Ленина, 1).