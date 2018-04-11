​СурГПУ усиливает работу с особенными детьми в Сургутском районе

6 апреля представители педагогического университета приняли участие в семинаре по организации проектной деятельности детей с особенностями развития. Мероприятие организовали сотрудники Фёдоровской школы №5 (директор – Татьяна Бибик), которая является опорным образовательным центром по работе с детьми, имеющими особенности развития (руководитель – Елена Приблуда). Семинар посетили 45 педагогов образовательных организаций Сургутского района.

Ольга Богатая и Анастасия Сорокина, научные сотрудники Регионального ресурсного центра СурГПУ провели выставку-презентацию рукодельных тактильных книг.

Ольга Богатая, старший научный сотрудник РРЦ, познакомила участников с организацией соревнований для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью по программам Ханты-Мансийского территориального отделения Специальной Олимпиады России. Педагоги с интересом отнеслись к предложениям: организовать участие детей с интеллектуальными нарушениями в спортивных соревнованиях, в олимпиаде по трудовому обучению, включиться в проект «Тактильная книга как средство реабилитации детей с нарушениями зрения», изучить методические материалы, размещенные на сайте Регионального ресурсного центра педагогического университета.

Опытом организации проектной деятельности поделились сотрудники Фёдоровской школы №5: учитель-логопед (Наталья Валитова), педагог-психолог (Ольга Конищева), учитель математики (Наталья Редько). О том, какие возможности для «особых» детей открывает творческая деятельность, рассказали педагог-организаторОльга Калугина, учитель ИЗО и черчения Марина Лисовая, учитель профессионального трудового обученияТатьяна Боброва.

По окончании пленарного заседания Ольга Богатая провела консультирование педагогов по вопросам организации обучения и воспитания детей с особенностями развития.