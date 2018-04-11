За выплатами на первенца обратилась лишь четверть семей, где родился первый ребенок

С 1 января 2018 российские семьи начали получать выплаты при рождении первого ребенка. Однако в период с января по март за соответствующими выплатами обратились лишь четверть семей, в которых за это время родился первенец. Об этом рассказал первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко, пишет Meduza.

Вовченко отметил, что по данным на 30 марта за выплатами обратились 31 603 человека, то есть 24 процента от общей численности родившихся первенцев.

На данный момент выплаты назначены 23 847 семьям. В среднем они составляют сумму около 10 тысяч рублей.

Также отмечается, что за эти три месяца было подано 61 602 заявления о получении сертификата на материнский капитал семьями, где родился второй ребенок. При этом 3399 семьей попросили выдать им часть капитала в виде ежемесячных выплат.

Напомним, что выплаты смогут получить лишь те семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину 1,5 прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в регионе.