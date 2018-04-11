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​Лайк, класс, сторис: связисты рассказали, как начинается мобильное утро югорчан

Интернет-активный югорчанин просматривает 75 видеосторис или 400 фотографий в ленте Instagram за день. Именно эта социальная сеть заняла первое место по объему суточного мобильного трафика. Приложением пользуется каждый третий житель округа. По популярности оно уступает только сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

58% интернет-активных абонентов «МегаФона» проверяют свои странички на vk.comежедневно, и используют на это 70 Мб трафика в день. Каждый второй югорчанин следит за событиями в жизни друзей и знакомых с помощью социальной сети «Одноклассники». Третье место по уровню симпатий пользователей занимает Instagram– им ежедневно пользуются 33% северян, и первое место по объему суточного трафика – на просмотр инстаконтента житель региона тратит в среднем 80 Мб в день.

Анализ взаимодействий в мессенджерах показал, что обмениваться сообщениями югорчане предпочитают в Viber – именно там зарегистрирована максимальная активность. А для пересылки фото и видео жители округа чаще используют WhatsApp – по объему трафика это приложение превосходит Viber в три раза. Telegramзамыкает тройку лидеров среди сервисов для обмена сообщениями.

«Более половины наших абонентов начинают утро с проверки соцсетей, у каждого третьего в смартфоне – два и более аккаунтов, которые он посещает ежедневно. За десять минут в Instagram или «ВКонтакте» можно узнать о событиях друзей, в городе, стране и мире, просто листая ленту. Благодаря тарифам «Включайся!» даже непрерывный просмотр новостей не требует затрат – трафик из социальных сетей не тарифицируется», – рассказал Дмитрий Щелгачев, руководитель по продажам «МегаФона» в Югре и на Ямале.

Напомним, что Югра и Ямал лидируют в УрФО по доле абонентских устройств, поддерживающих 4G, обгоняя Тюменскую, Свердловскую и Челябинскую области. В северных округах 77% пользователей владеют смартфоном с поддержкой высокоскоростного интернета стандарта LTE.

Информационная справка

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор – лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,5 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.


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Сегодня в 09:09, просмотров: 152, комментариев: 0


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