​Центробанк поднял курс евро на 5 рублей, а доллара почти на 4

Центробанк установил курс евро на 11 апреля в размере 76,85 рубля, по сравнению с предыдущим днем он вырос на 4,96 рубля. Официальный курс доллара — 62,37 рубля (+3,79 рубля).

«Нужно некоторое время для адаптации финансовой сферы экономики к этим изменившимся внешним условиям, и я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются», — цитирует ТАСС главу Банка России.

Отметим, что падения курса рубля началось накануне, 9 апреля, на первой торговой сессии Московской биржи после того, как США расширили санкционный список, включив в него, в числе прочего, Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.

При этом стоит учитывать, что с ноября 2014 года Центробанк отказался от регулирования курса в пользу инфляционного таргетирования. Это означает, что ЦБ не занимается контролем курса с помощью купли-продажи валюты на рынке.