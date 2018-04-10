Двое югорчан за два месяца слили 27 кубометров нефти

В Нижневартовске полицейские поймали группу мужчин, которые крали нефть с кустовых площадок Покачевского месторождения.

Югорчане 1983 и 1985 годов рождения за два месяца слили 27 кубометров нефти на более чем 250 тысяч рублей. Украденное черное золото воры спрятали в емкостях в одном лесном массиве.

Как выяснили полицейские, один из злоумышленников работал в сервисной компании, оказывающих услуги в нефтегазовой отрасли, а второй — в компании, оказывающей услуги и выполняющей работы дорожно-строительной техникой.