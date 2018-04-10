Сургутянка 1996 года рождения стала жертвой мошенников. Девушка давно хотела приобрести какое-нибудь экзотическое животное и вот на одном из сайтов бесплатных объявлений увидела, что продается обезьянка породы «мармазетка» за 17 тысяч рублей. Созвонившись с продавцом, сургутянка перевела полную стоимость за животное, а мошенник после этого выключил телефон.
Покупая обезьянку, сургутянка лишилась 17 тысяч рублей
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Сегодня в 16:38, просмотров: 87, комментариев: 0
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