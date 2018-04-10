Покупая обезьянку, сургутянка лишилась 17 тысяч рублей

Сургутянка 1996 года рождения стала жертвой мошенников. Девушка давно хотела приобрести какое-нибудь экзотическое животное и вот на одном из сайтов бесплатных объявлений увидела, что продается обезьянка породы «мармазетка» за 17 тысяч рублей. Созвонившись с продавцом, сургутянка перевела полную стоимость за животное, а мошенник после этого выключил телефон.