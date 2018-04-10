В Сургутском районе стартовал проект «Народный герой». Инициативу членов Общественного совета поддержала администрация муниципалитета. «Смысл этого проекта - рассказать о простых, рядовых гражданах, жителях Сургутского района, которые, не крича, не афишируя, своей деятельностью и поступками прославляют муниципалитет», - заявил глава района Андрей Трубецкой.

Инициатива призвана наградить активных и деятельных жителей Сургутского района, чьи поступки могут служить примером для молодого поколения и всех современников. Андрей Александрович предложил кандидата — Александра Ядрошникова. Он известен как создатель «Музея природы и человека» в поселении Русскинская. Жители деревни гордятся своим героем, однако мало кто знает, какой он человек и каким трудом создавался музей. Кстати, об этом Трубецкой рассказал в личном блоге «Глава в районе».



Выдвинуть участника в проекте просто, для этого необходимо отправить электронное письмо на почту sovet-sr@mail.ru, в котором описывается кто и почему заслужил звание «Народный герой».