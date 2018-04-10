​В Сургутском районе в 2018 году будет построено 40 тысяч квадратных метров жилья

В Сургутском районе за 2017 год было построено и введено в эксплуатацию более 48 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 11 многоквартирных домов в поселке Солнечном, Федоровском, Нижнесортымском, Белом Яре и городском поселении Лянтор. Также 29 индивидуальных жилых домов, общей площадью 3 тысячи квадратных метров было передано жителям района. В 2018 году планируется построить еще 40 тысяч квадратных метров жилья, а это 9 многоквартирных домов.

В сельском поселении Угут был построен детский сад на 150 мест. На данный момент в процессе строительства находятся 2 объекта – это спортивные комплексы в Барсово и Федоровском. Их планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года. В поселении Высокий Мыс ведется строительство школы-комплекса с опережением сроков, ее планируют ввести в эксплуатацию к началу четвертого квартала 2018 года. В этом году запланировано строительство инженерных сетей к многоквартирным домам в 6 микрорайоне Федоровского, реконструкция и расширение водоочистных сооружений в Нижнесортымском.