​КЦ «Порт» приглашает на открытие фотовыставки «Тишина»

С 20 апреля по 16 мая в культурном центре «Порт» пройдёт выставка «Тишина» молодой сургутской фотохудожницы Виктории Стрыгиной.

В экспозиции «Тишина» будут представлены серии фотографий, каждая из которых обладает особыми художественно-выразительными средствами. Все кадры рождались спонтанно: во время прогулки по вечернему городу или пребыванию дома в тишине и объединены темой созидания и важности настоящего момента.

«У меня как-то спросили, что привлекательного я нахожу, например, в этой трещине на стене? Мне становится тепло и приятно внутри от того, что в эту секунду ловлю миг, словно снежинку, падающую на ладонь, ведь через мгновение она растает, а снимок останется. Это и есть то состояние, о котором все говорят «здесь и сейчас». Замечая многие вещи: тени деревьев, лучи света, пролетающую птицу, геометрию города и прочее, я осознаю, что ничто не подвластно времени. Человек строит дом, а время строит узоры осыпающейся с годами краской. Необычные и интересные моменты создаёт время и весь наш мир, а я запечатлеваю их в фотографии», − отмечает Виктория.