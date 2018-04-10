​На торгах Московской биржи рубль стремительно дешевеет. Однако ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности

На торгах Московской биржи рубль продолжил свое падение, которое началось ещё в понедельник. По данным на 13:05 местного времени биржевой курс доллара вырос по сравнению с закрытием вчерашних торгов на 3 рубля и преодолел порог в 63 рубля, а курс евро вырос почти на 4 рубля, достигнув 78,77 рублей, пишут «Ведомости».

Последний раз доллар превышал отметку в 63 рубля в декабре 2016 года, а евро достигал соответствующих высот в апреле того же года.

Такая реакция началась после ведения новых санкций из-за которых российский фондовый рынок обвалился: индекс Мосбиржи снизился на 8,34%, индекс РТС – на 11,44%. А следом за рынком акций последовал рубль. Директор операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук объяснил, что резкое ослабевание национальной валюты стало следствием «эффекта заражения от падения фондового рынка». Он отметил, что, продав акции, инвесторы конвертировали рубли в доллары.

Мнение представителей Центробанка:

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «события, которые произошли в пятницу, вызывают естественную коррекцию рынка». Она подчеркнула, что сейчас много неопределённостей и не совсем понятны последствия санкций, границы этих последствий.

«У ЦБ есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет. Нет необходимости никакой применять какие-то системные меры», – заявила Набиуллина.

Она заверила, что если возникнет необходимость, то Центробанк пример меры.