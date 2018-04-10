16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,3699   EUR  76,8522  

Сургутский педагогический университет принял участие в выставке «Образование и карьера»

​Анна Томазова: «СурГПУ – наша надежда. Мы очень ждём математиков!»

С 5 по 7 апреля на базе школы № 27 проходила XIXспециализированная городская выставка «Образование и карьера - 2018», организаторами которой выступили департамент образования Администрации Сургута, МКУ «Информационно-методический центр» и окружной выставочный центр «Югорские контракты».

После трагедии в Кемерово организаторы серьёзных мероприятий с участием детей оказывают особое внимание пожарной безопасности, так и здесь - прямо перед торжественной частью дикторы в микрофон сообщили о местоположении эвакуационных выходов из комплекса, которыми можно воспользоваться в случае ЧС.

Участниками выставки «Образование и карьера-2018» стали более 50 образовательных организаций: вузов, лицеев, гимназий, средних школ, учреждений дополнительного образования, среди последних новое учреждение – детский технопарк «Кванториум». Сургутские старшеклассники в течение трёх дней получали информацию о правилах поступления в университеты, институты, колледжи Москвы, Златоуста, Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска и Омска, Ханты-Мансийска и, конечно, Сургута, образовательных программах инженерно-технологического и социально-гуманитарного направлений.

Открывая мероприятие, Глава Сургута Вадим Шувалов пожелал выпускникам школ города сделать осознанный выбор будущей профессии:

- Сегодня мы живем в быстро меняющемся мире с высокой скоростью общения и движения. Надеюсь, городская выставка даст толчок, поможет ученикам и их родителям легко определиться с направлением и формой дальнейшего обучения.

Также сургутский градоначальник уточнил, что раньше такой возможности у школьников не было:

- Когда мы, взрослые, в своё время выбирали профессию, нас окружали родители, друзья родителей, родственники, и выбор мы делали, исходя, главным образом, из их советов. Сейчас всё по-другому. Я рад, что Сургут уже в девятнадцатый раз позволяет напрямую пообщаться ученикам общеобразовательных школ с представителями образовательных организаций и даже с будущими работодателями.

Артём Кириленко, и.о. председателя Думы Сургута, пожелал учащимся найти свой путь в жизни:

- Дорогие ребята, сейчас при выборе профессии нужно учитывать множество факторов: ситуацию на рынке труда, перспективы профессии, будущую зарплату. Но главное – выбрать дело своей жизни. Если вы правильно выберете дело своей жизни, вам не придётся работать ни одного дня. Я хочу вам пожелать успехов, мудрости и удачного карьерного пути.

Руслан Куза, начальник управления по работе с кадрами ОАО «Сургутнефтегаз», предостерёг ребят от иллюзий и сообщил, что именно будет нужно от них работодателям:

- Вы вступаете на стезю взрослой жизни, где все будут пытаться ввести вас в заблуждение, и вы не должны дать себя обмануть, потому что за словом «образование» стоит не только диплом, но для нас, работодателей, важно, что стоит за этим документом: ваши компетенции и квалификации. Очень часто ко мне на собеседование приходят выпускники вузов, и я предлагаю поговорить по перечню компетенций, которые поименованы федеральным образовательным стандартом. А дети мне отвечают: «Ой, а я его даже не читал». Я надеюсь, друзья, что эта выставка поможет вам взять от образования то, что нужно, чтобы стать профессионалами. Тогда и будет обеспечена вторая часть названия выставки – карьера.

Анна Томазова, директор департамента образования Администрации города, напутствовала ребят такими словами:

- Благодарю участников за высокую активность, заинтересованность, включенность! Лозунг нашей выставки «Время делать выбор!». Восьмиклассникам и девятиклассникам я желаю правильно выбрать профильные классы и образовательные учреждения, выпускникам – успешно сдать ЕГЭ и поступить в те вузы, о которых вы мечтаете. А родителям и педагогам – гордиться вами, ребята!

Сургутский государственный педагогический университет участвует в выставке «Образование и карьера» с самого начала – 19 лет. В этом году у яркого стенда специалисты и студенты вуза отвечали на вопросы старшеклассников о направлениях подготовки, раздавали вузовскую газету «Ступени СурГПУ» и спецвыпуск газеты для абитуриентов, выпущенный специально к выставке, информационные буклеты.

Повышенный интерес в первый день работы выставки проявили школьники к мастер-классу «Сохрани жизнь», который провели Олег Мальков, доктор медицинских наук, профессор кафедры медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности, и Анна Новосёлова, специалист по УМР, магистрант II курса университета.

Своим мнением о важности мероприятии поделился Владислав Засыпкин, профессор кафедры социально-экономического образования и философии, первый проректор СурГПУ:

- Наш университет постоянно участвует в выставке «Образование и карьера» и всегда успешно. Например, сегодня руководители нашего центра «Карьера» и Сургутского центра занятости населения обсудили возможность дополнительной профессиональной подготовки наших выпускников по специальности «Безопасность жизнедеятельности» по охране труда. В плане профориентации выставка «Образование и карьера» является мощным ресурсом, здесь за три дня побывают практически все выпускники города.

Но прежде у нашего стенда побывала делегация во главе с Вадимом Шуваловым. Экскурсоводом выступила директор департамента образования Администрации города Анна Томазова, которая представила коллегам наш вуз в качестве главной городской кузницы педкадров:

- В этом году мы приняли на работу в образовательные учреждения города 100 молодых специалистов. Летом 2018 года СурГПУ впервые после продолжительного перерыва выпускает математиков. Это очень востребованные специалисты, и мы их очень ждём!

Сегодня Сургуту нужно 40 учителей математики. Ближайший же выпуск в Педагогическом закроет почти половину вакансий - 16 математиков будут готовы прийти в школы.

Что касается абитуриентов, в этом году наш университет предлагает 22 направления подготовки, из них новинки – «Гостиничное дело», «Дошкольное образование» с двумя профилями подготовки и «Безопасность жизнедеятельности» с двумя профилями подготовки. Самые популярные направления: «Специальное образование: коррекционная педагогика» и «Безопасность жизнедеятельности».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 19:18, просмотров: 58, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

За бездействие коммунальщиков ждут санкции от нас

За бездействие коммунальщиков ждут санкции от нас
​Сургутяне, когда вы говорите мне «наш двор никогда не убирают, снег не чистят», скорее всего, это значит, что территория ни за кем не закреплена
Вадим Шувалов, глава города Сургута Сегодня в 17:28
138 3
Туда, где война. Семью беженцев из Украины выдворили из Сургутского района

Туда, где война. Семью беженцев из Украины выдворили из Сургутского района
"Если я вернусь обратно, буду вынужден надеть форму, взять в руки оружие и стрелять в моих друзей"
Лилия Сулейманова Сегодня в 17:10
233 5
134 кг хлеба, булок и пирожных забраковали в Югре // ИНФОГРАФИКА

134 кг хлеба, булок и пирожных забраковали в Югре // ИНФОГРАФИКА

Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 16:46
158 0
Немалая часть аудитории siapress.ru ограничила свои походы в ТРЦ города после трагедии в Кемерово // ИНФОГРАФИКА

Немалая часть аудитории siapress.ru ограничила свои походы в ТРЦ города после трагедии в Кемерово // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 16:08
126 0
Куличи, порошок и купание в фонтане «Ауры»// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Куличи, порошок и купание в фонтане «Ауры»// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ
Анастасия Якупова Сегодня в 14:02
179 0
«Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа»

«Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа»

Коллектив Сургутского ЗСК почтил память Виктора Черномырдина
Анастасия Якупова 09 апреля в 16:54
524 0
​Концертный репертуар Сургутской филармонии на апрель

​Концертный репертуар Сургутской филармонии на апрель
Приближается одно из самых ожидаемых и заметных событий в культурной жизни нашего региона – VI Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум»
Пресс-служба Сургутской филармонии 09 апреля в 16:16
377 0
​Почему в приложении и информационных табло отображается не весь общественный транспорт города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Почему в приложении и информационных табло отображается не весь общественный транспорт города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Не все перевозчики за то, что их машины пропадают с карт, получают штрафы
Лилия Сулейманова 09 апреля в 14:54
422 1
​Пять причин купить жильё в 42-м микрорайоне города

​Пять причин купить жильё в 42-м микрорайоне города
Сургутяне оценили удобное расположение, широкий выбор квартир, доступные цены в новых домах Сибпромстроя
Полина Амирова 09 апреля в 14:39
346 0
​Владимир Глазырин: «От нашего решения зависят человеческие судьбы»

​Владимир Глазырин: «От нашего решения зависят человеческие судьбы»
Интервью со старшим следователем сургутского УМВД
Елизавета Карпенко, для пресс-службы УМВД России по Сургуту 09 апреля в 12:46
353 1
«Мы хотели как лучше…»

«Мы хотели как лучше…»
9 апреля 2018 года организатору Сургутского ЗСК Виктору Черномырдину исполнилось бы 80 лет
Людмила Захарова 09 апреля в 12:00
842 1
Статья дня. ​Американская мечта Навального

Статья дня. ​Американская мечта Навального
Алексей Навальный поднял важнейшую тему — как нам жить в прекрасной России будущего. Вы даже не представляете, как это хорошо. Наконец политики начали обращать внимание на важнейшую российскую проблему — как мы живем
Илья Варламов, блогер 09 апреля в 11:30
534 8
​Бомба замедленного действия

​Бомба замедленного действия
Уже четвертый год здание школы №38 в г. Сургуте находится в полуразрушенном состоянии
Александра Соснина 09 апреля в 10:39
631 1
Давно ли инспекторы МЧС навещали это сооружение, напичканное складами, «бутиками», магазинами и прочими объектами торговли?

Давно ли инспекторы МЧС навещали это сооружение, напичканное складами, «бутиками», магазинами и прочими объектами торговли?
Магазин «Ярославна» перекрывает проезд для спецтехники. Кому какое дело?
Егор Митин, сургутянин 08 апреля в 12:36
1033 1
Сургутяне за "Блошиный рынок" // ИНФОГРАФИКА

Сургутяне за "Блошиный рынок" // ИНФОГРАФИКА
Большая часть голосующей аудитории siapress.ru выступила за легализацию "Блошиного рынка"
Редакция СИА-ПРЕСС 07 апреля в 12:39
572 0
Денежная мозаика. Что делать с испорченными монетами и банкнотами

Денежная мозаика. Что делать с испорченными монетами и банкнотами

Сохраняйте спокойствие: скорее всего вы сможете обменять купюры на новые. А еще внутри лайфхак, как правильно сушить постиранные деньги
Анастасия Якупова 07 апреля в 12:17
525 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика