Сургутский педагогический университет принял участие в выставке «Образование и карьера»

С 5 по 7 апреля на базе школы № 27 проходила XIXспециализированная городская выставка «Образование и карьера - 2018», организаторами которой выступили департамент образования Администрации Сургута, МКУ «Информационно-методический центр» и окружной выставочный центр «Югорские контракты».

После трагедии в Кемерово организаторы серьёзных мероприятий с участием детей оказывают особое внимание пожарной безопасности, так и здесь - прямо перед торжественной частью дикторы в микрофон сообщили о местоположении эвакуационных выходов из комплекса, которыми можно воспользоваться в случае ЧС.

Участниками выставки «Образование и карьера-2018» стали более 50 образовательных организаций: вузов, лицеев, гимназий, средних школ, учреждений дополнительного образования, среди последних новое учреждение – детский технопарк «Кванториум». Сургутские старшеклассники в течение трёх дней получали информацию о правилах поступления в университеты, институты, колледжи Москвы, Златоуста, Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска и Омска, Ханты-Мансийска и, конечно, Сургута, образовательных программах инженерно-технологического и социально-гуманитарного направлений.

Открывая мероприятие, Глава Сургута Вадим Шувалов пожелал выпускникам школ города сделать осознанный выбор будущей профессии:

- Сегодня мы живем в быстро меняющемся мире с высокой скоростью общения и движения. Надеюсь, городская выставка даст толчок, поможет ученикам и их родителям легко определиться с направлением и формой дальнейшего обучения.

Также сургутский градоначальник уточнил, что раньше такой возможности у школьников не было:

- Когда мы, взрослые, в своё время выбирали профессию, нас окружали родители, друзья родителей, родственники, и выбор мы делали, исходя, главным образом, из их советов. Сейчас всё по-другому. Я рад, что Сургут уже в девятнадцатый раз позволяет напрямую пообщаться ученикам общеобразовательных школ с представителями образовательных организаций и даже с будущими работодателями.

Артём Кириленко, и.о. председателя Думы Сургута, пожелал учащимся найти свой путь в жизни:

- Дорогие ребята, сейчас при выборе профессии нужно учитывать множество факторов: ситуацию на рынке труда, перспективы профессии, будущую зарплату. Но главное – выбрать дело своей жизни. Если вы правильно выберете дело своей жизни, вам не придётся работать ни одного дня. Я хочу вам пожелать успехов, мудрости и удачного карьерного пути.

Руслан Куза, начальник управления по работе с кадрами ОАО «Сургутнефтегаз», предостерёг ребят от иллюзий и сообщил, что именно будет нужно от них работодателям:

- Вы вступаете на стезю взрослой жизни, где все будут пытаться ввести вас в заблуждение, и вы не должны дать себя обмануть, потому что за словом «образование» стоит не только диплом, но для нас, работодателей, важно, что стоит за этим документом: ваши компетенции и квалификации. Очень часто ко мне на собеседование приходят выпускники вузов, и я предлагаю поговорить по перечню компетенций, которые поименованы федеральным образовательным стандартом. А дети мне отвечают: «Ой, а я его даже не читал». Я надеюсь, друзья, что эта выставка поможет вам взять от образования то, что нужно, чтобы стать профессионалами. Тогда и будет обеспечена вторая часть названия выставки – карьера.

Анна Томазова, директор департамента образования Администрации города, напутствовала ребят такими словами:

- Благодарю участников за высокую активность, заинтересованность, включенность! Лозунг нашей выставки «Время делать выбор!». Восьмиклассникам и девятиклассникам я желаю правильно выбрать профильные классы и образовательные учреждения, выпускникам – успешно сдать ЕГЭ и поступить в те вузы, о которых вы мечтаете. А родителям и педагогам – гордиться вами, ребята!

Сургутский государственный педагогический университет участвует в выставке «Образование и карьера» с самого начала – 19 лет. В этом году у яркого стенда специалисты и студенты вуза отвечали на вопросы старшеклассников о направлениях подготовки, раздавали вузовскую газету «Ступени СурГПУ» и спецвыпуск газеты для абитуриентов, выпущенный специально к выставке, информационные буклеты.

Повышенный интерес в первый день работы выставки проявили школьники к мастер-классу «Сохрани жизнь», который провели Олег Мальков, доктор медицинских наук, профессор кафедры медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности, и Анна Новосёлова, специалист по УМР, магистрант II курса университета.

Своим мнением о важности мероприятии поделился Владислав Засыпкин, профессор кафедры социально-экономического образования и философии, первый проректор СурГПУ:

- Наш университет постоянно участвует в выставке «Образование и карьера» и всегда успешно. Например, сегодня руководители нашего центра «Карьера» и Сургутского центра занятости населения обсудили возможность дополнительной профессиональной подготовки наших выпускников по специальности «Безопасность жизнедеятельности» по охране труда. В плане профориентации выставка «Образование и карьера» является мощным ресурсом, здесь за три дня побывают практически все выпускники города.

Но прежде у нашего стенда побывала делегация во главе с Вадимом Шуваловым. Экскурсоводом выступила директор департамента образования Администрации города Анна Томазова, которая представила коллегам наш вуз в качестве главной городской кузницы педкадров:

- В этом году мы приняли на работу в образовательные учреждения города 100 молодых специалистов. Летом 2018 года СурГПУ впервые после продолжительного перерыва выпускает математиков. Это очень востребованные специалисты, и мы их очень ждём!

Сегодня Сургуту нужно 40 учителей математики. Ближайший же выпуск в Педагогическом закроет почти половину вакансий - 16 математиков будут готовы прийти в школы.

Что касается абитуриентов, в этом году наш университет предлагает 22 направления подготовки, из них новинки – «Гостиничное дело», «Дошкольное образование» с двумя профилями подготовки и «Безопасность жизнедеятельности» с двумя профилями подготовки. Самые популярные направления: «Специальное образование: коррекционная педагогика» и «Безопасность жизнедеятельности».