​Сборная СурГПУ выиграла чемпионат Югры по лыжным гонкам

С 3 по 6 апреля в Ханты-Мансийске прошёл чемпионат округа по лыжным гонкам среди студентов в зачёт XIX Универсиады студентов образовательных организаций высшего образования Югры. Сборная команда СурГПУ заняла первое место!

Соперниками лыжников Педагогического стали спортсмены из Сургутского и Югорского госуниверситетов.

- В течение первых двух дней наша команда лидировала, были моменты в личных забегах, когда лидерство менялось, но по итогам всех стартов, студенты СурГПУ были на голову выше всех остальных, - прокомментировал победу педуниверситета руководитель спортивного клуба Руслан Садыков.

А в предыдущей, XVIII Универсиаде, представители нашего вуза поднялись на высшую ступень пьедестала, заняв первые места в 6 видах из 11. Наиболее успешными для студентов Педагогического стали легкая атлетика, баскетбол (юноши), гиревой спорт, лыжные гонки, футбол и шахматы. По итогам общекомандного зачета, места распределились следующим образом: I место у команды Сургутского государственного педагогического университета, II - Сургутский государственный университет и III - команда Югорского государственного университета.

6 апреля, сразу после закрытия чемпионата по лыжным гонкам, в столице округа состоялась торжественная церемония чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта Югры «Спортивная элита» по итогам 2017 года. Студентка СурГПУ, магистрант факультета физической культуры и спортаНаталья Ситник стала лауреатом в номинации «Олимпийские надежды югорского спорта».



