​Как организовать пространство в квартире? Советы дизайнера

Как правильно зонировать пространство? Куда поставить мебель и с чего вообще начать? Эти вопросы неизбежно возникают у любого, кто занимается обустройством новой квартиры впервые. Чтобы вам было легче проумать дизайн интерьера и сделать свою квартиру уютной, мы поговорили с известным сургутским дизайнером Татьяной Милошенко и записали несколько полезных советов. В качестве примера специалист выбрала квартиру-студию, площадью 64,5 м² в новом доме «Акварель», который строится в 30 микрорайоне Сургута.

Однако советы универсальны, а значит, их можно применить в любой квартире.



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— Чтобы в комнате ребенка можно было свободно разместить спальную, учебную и игровую зоны, Татьяна советует поменять родительскую и детскую комнаты местами. Так пространства для детей станет больше. Кстати двухъярусная кровать — отличное решение для данной квартиры, если у вас двое детей.

— Для уютных семейных вечеров разверните диван и отодвиньте его от стены. Таким образом, вы сможете увеличить его длину до 3-х метров, а на освободившееся место установить телевизор и книжный стеллаж. Места хватит всем.

— Обеденный стол станет центром общей зоны, а его прежнее место займет функциональный кухонный гарнитур, который особенно будет радовать хозяйку.

— Увеличить свободное пространство прихожей можно, если установить шкаф меньшего размера. И небольшая фишка, о которой будут знать только хозяева квартиры: за фасадами гарнитура можно спрятать платяной шкаф для родителей. Такое решение очень практично и сохранит композиционную целостность кухни.

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