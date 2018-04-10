«Знаменитый Максим Бган! Этого парня любит и знает вся страна». Сургутянин признан лучшим спортсменом Югры

В столице Югры прошла церемония чествования сильнейших атлетов региона. В этом году на конкурсе «Спортивная элита» награду получили 150 человек. Все они являются победителями всероссийских и международных соревнований, пишет Ugra-news.ru

Представители города Сургута заявлялись во всех 23 номинациях и в итоге завоевали кубок победителей в общекомандном медальном зачете по итогам 2017 года.

Сургутянин Максим Бган был признан лучшим спортсменом Югры (легкая атлетика, спорт глухих). Его победа на Сурдлимпийских играх в прошедшем году стала самой знаковой для региона. При этом стоит отметить, что таким образом он повторил успех 2013 года.

На сцене Максима приветствовал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев: «Знаменитый Максим Бган! Этого парня любит и знает вся страна. Лучший спортсмен!»

Заслуженные награды из рук губернатора Югры также получили Алексей Волков (биатлон), Алан Гогаев (вольная борьба), Семен Сучилов (биатлон), Богдан Гречкин (тхэквондо), Богдан Богданов(сноуборд), Дмитрий Иванов (биатлон), Альберт Огузов (дзюдо). Кроме того, в числе лучших: Максим Храмцов (тхэквондо), Анна Тимофеева (водное поло) и Сергей Устюгов (лыжные гонки).

Справка siapress:

Глава региона Наталья Комарова в своем приветственном слове отметила, что на данный момент 34 процента югорчан занимаются физической культурой и спортом. А за два последних года свыше 43 тысяч югорчан приняло участие в выполнении нормативов ГТО, из них 12 139 получили значки ГТО.