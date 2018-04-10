ГИБДД изменила экзаменационные билеты на права. Вы должны знать, как остановить кровь при открытом переломе

Министерство внутренних дел обновило экзаменационные билеты для получения водительских прав категорий «А» («А1»), «В» («В1») и «М», пишет Meduza.

Такое решение было приняты после замечаний к упомянутым там рекомендациям по оказанию первой помощи пострадавшим. На соответствующие ошибки изначально обратила внимание Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ), ее выводы подтвердили специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

При этом подчеркивается, что рекомендации противоречили официальным памяткам МЧС.

Таким образом из билетов пропал вопрос об остановке кровотечения при открытом переломе конечностей. Т.к. «правильным» ответом в нем считалось наложение жгута выше раны на месте перелома. Однако специалисты заявили, что подобные действия могут лишь усугубить страдания потерпевшего. Правильным в таком случае, по рекомендации МЧС, считается применять жгут только при сильных артериальных кровотечениях, когда не помогли другие способы остановить кровь.

Также один из представителей межведомственной рабочей группы по совершенствованию оказания первой помощи Леонид Дежурный заявил, что способ определения состояния пострадавшего по измерению пульса на сонной артерии – ошибочный. Он считает, что если человек не является в этой области профессионалом, то ему лучше проверят признаки жизни пострадавшего по дыханию.

Ознакомиться с обновленными билетами можно на официальном сайте ГИБДД.