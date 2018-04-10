Правила начисления «детских больничных» изменились

Минздрав РФ внесло изменения в порядок выдачи листков нетрудоспособности. Как отмечает информационно-правовой портал Гарант.ру, изменения касаются сроков ухода за больными детьми. Теперь будет оплачиваться весь соответствующий период, а не только 60 дней в году. Кроме того, отменены лимиты по количеству дней в году для ухода за больным ребенком в возрасте до семи лет и за ребенком-инвалидом. Больничный теперь будут выдавать и для ухода за ребенком до 18 лет, если у него ВИЧ-инфекция, поствакцинальные осложнения или рак. Согласно предыдущей версии приказа ограничением был 15-летний возраст пациента.