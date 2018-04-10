​6 мая появятся списки на места в детские сады Сургута

В мае дошкольные образовательные учреждения выпустят в школу 5700 детей. Соответственно столько же мест освободится для комплектования новых групп из числа очередников. Как пояснили в департаменте образования Сургута, специалистами управления дошкольных образовательных учреждений вся работа по формированию списков распределения мест в муниципальные детские сады до 6 мая будет проделана. Традиционно эти списки с ИКР ребенка (индивидуальный код) можно будет посмотреть Дзержинского 4/1, а также на официальном сайте городской администрации. Затем, если представители ребёнка не придут сами, специалисты отдела позвонят (не менее трех раз) по указанным телефонам на предмет готовности занять место. Отметим, что в Сургуте только детский сад «Фестивальный» и детский сад «Родничок» принимают малышей с полутора лет. Но эти группы в основном формируются из числа льготников.

Кстати, в отделе по работе с населением и образовательными учреждениями муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» работает горячая линия по вопросам комплектования. Звонить можно по телефонам: 8 (3462) 35-52-01, 8 (3462) 35-52-08, 8 (3462) 23-01-16 в понедельник, вторник, четверг с 9-00 до 13-00; среда, пятница с 14-00 до 17-00.