В Югре проходи неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, пишет Ugra-tv.

Соответствующий проект Минфин России проводит по всей стране с 2011 года. При этом отмечается, что название неделя носит условный характер. На самом деле мероприятия будут проходить до 26 апреля.

Таким образом, в рамках проекта сотрудники Роспортебнадзора проведут тематические занятия в школах Югры. Они расскажут ученикам и их родителям, как правильно выбрать банковскую карту для ребёнка, как совершать платежи в интернете и оформить кредит.