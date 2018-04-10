В Югре проходи неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, пишет Ugra-tv.
Соответствующий проект Минфин России проводит по всей стране с 2011 года. При этом отмечается, что название неделя носит условный характер. На самом деле мероприятия будут проходить до 26 апреля.
Таким образом, в рамках проекта сотрудники Роспортебнадзора проведут тематические занятия в школах Югры. Они расскажут ученикам и их родителям, как правильно выбрать банковскую карту для ребёнка, как совершать платежи в интернете и оформить кредит.
Проект «ДУМАть и решать», выпуск I. Как сделать дорогу в школу безопасной? Обсудят сургутские депутаты и журналисты // 18 апреля в 16.00