​Центральная библиотека Сургута приглашает на встречу с хантыйским писателем Владимиром Еновым

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина пройдет встреча с хантыйским сказителем, поэтом, журналистом Владимиром Еновым. Его сказки вошли в сборник «Сказка моя!», изданный в рамках проекта «Большое чтение на 60-й параллели».

На этот раз Владимир Егорович встретится с учащимися общеобразовательных организаций города, расскажет о себе, своих новых книгах, поделится планами на будущее.

Мероприятие запланировано на 13 апреля. Начало в 13:30 в Центральной городской библиотеке им А.С. Пушкина

Справка: Енов Владимир Егорович - поэт, сказитель, журналист. Член Союза писателей России (2016). Член Союза журналистов России (2007). Живёт в Ханты-Мансийске. Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы. Корреспондент окружных национальных газет "Ханты ясанг" и «Луима сэрипос