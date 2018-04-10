​Сборная Югры по волейболу стала лидером Чемпионата России среди спортсменов с нарушением слуха

С 31 марта по 9 апреля в подмосковной Коломне прошел Чемпионат России по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха, в котором обладателем золотых медалей стала сборная Югры. Команда, пройдя отборочные игры, вышла в финал без единого поражения.

«В ходе этого чемпионата у нашей сборной было много травм. Каждое утро я узнаю самочувствие своих ребят, однако сегодня сказал им, что о всех своих «болячках» они должны забыть, главная их задача - победа, – комментирует игру старший тренер сборной Югры по волейболу Станислав Руденко. – Мы шли к этому «золоту» долгих пять лет. Ребята безумно счастливы!».

По итогам чемпионата лучшим нападающим был признан югорчанин Роман Симановский.