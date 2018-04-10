​Женская БК «Университет-Югра» вышла в Ласт-16 Лиги Белова

С 06 по 07 декабря 2018 года в Томске прошел Ласт-64 Лиги Белова, в котором приняла участие женская баскетбольная команда «Университет-Югра» и вышла в Ласт-16.

По итогу всех игр центровая сургутской команды Наталья Носова была признана лучшим игроком тура.

Следующие игры Ласт-16 Лиги Белова пройдут 21-22 апреля в г. Сургуте в СК «Дружба».

Справка:

Лига Белова – всероссийский плей-офф с участием 64 лучших мужских и женских команд, после каждого матча проигравшая команда выбывает из соревнований.