​Женская БК «Университет-Югра» вышла в Ласт-16 Лиги Белова

С 06 по 07 декабря 2018 года в Томске прошел Ласт-64 Лиги Белова, в котором приняла участие женская баскетбольная команда «Университет-Югра» и вышла в Ласт-16.
По итогу всех игр центровая сургутской команды Наталья Носова была признана лучшим игроком тура.
Следующие игры Ласт-16 Лиги Белова пройдут 21-22 апреля в г. Сургуте в СК «Дружба».
Справка:
Лига Белова – всероссийский плей-офф с участием 64 лучших мужских и женских команд, после каждого матча проигравшая команда выбывает из соревнований.
Проект «ДУМАть и решать», выпуск I. Как сделать дорогу в школу безопасной? Обсудят сургутские депутаты и журналисты // 18 апреля в 16.00