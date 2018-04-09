Курс евро на Московской бирже пробил отметку в 74 рубля

Курс единой европейской валюты на торгах на Московской бирже преодолел отметку в 74 рубля, сообщает «Медуза». С начала торговой сессии евро подорожало почти на три рубля.

Доллар торгуется выше отметки в 60 рублей. По сравнению с закрытием предыдущих торгов американская валюта подорожала почти на 2 рубля.

Ранее в понедельник курс евро сначала преодолел отметку в 72 рубля, а затем впервые за почти 1,5 года стал стоить дороже 73 рублей.