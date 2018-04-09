​Глава роскомнадзора уверен, что Telegram имеет техническую возможность передать ключи шифрования ФСБ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров уверен, что у Telegram есть техническая возможность передать ключи шифрования открытых чатов пользователей ФСБ, пишет «ТАСС».

Жаров уверят, что об этом говорили «специалисты в публичной плоскости».

Жаров также признал, что в секретных чатах передать ключи невозможно. Он добавил, что если бы у Telegram была «добрая воля взаимодействия, то они вступили бы в диалог». А диалога нет - и это самое печальное, отметил Жаров.

«В конечном итоге любой мессенджер может изменить свою архитектуру, чтобы соответствовать законодательству страны, в которой работает», – цитирует Жарова «Интерфакс».