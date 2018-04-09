​Алкогольный конкурс закончился в реанимации

Посетители ночного клуба в Нарьян-Мар, попали в реанимацию окружной больницы после участия в конкурсе по скоростному распитию алкоголя, сообщает «Интерфакс». Прошедшей ночью молодые люди 23 и 19 лет и 18-летняя девушка отдыхали в ночном клубе, и стали участниками алко-конкурса, рассказали изданию в пресс-службе УМВД России по Ненецкому автономному округу. По его условиям соревнующимся требовалось за минуту выпить 15 коктейлей по 50 мл (то есть всего 750 мл алкоголя). Призом победившему стало бы бесплатное горячительное за счет заведения.

В течение конкурса участникам стало плохо. Сейчас все пострадавшие уже пришли в сознание. Полицейские изъяли с места происшествия всю алкогольную продукцию, проводится проверка, отмечает «Интерфакс».