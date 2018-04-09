Российские миллиардеры потеряли более $3 млрд из-за новых санкций

Российские бизнесмены, попавшие под новые санкции США, потеряли $3,3 млрд своего совокупного состояния, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные подсчеты на основании оценки их состояния.

Самое большое падение замечено у основного владельца UC Rusal Олега Дерипаски. Его состояние по сравнению со вчерашним днем сократилось на $1,3 млрд до $4 млрд. Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг обеднел на $956 млн до $13,6 млрд. Сенатор Сулейман Керимов потерял $918 млн, его текущее состояние Forbes оценивает в $5,6 млрд. Депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч лишился $94 млн, его состояние сократилось до $5 млрд, и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов - $58 млн (падение до $1,8 млрд).