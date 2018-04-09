​Руководство бюро судмедэкспертизы обвиняется в мошенничестве на миллион

В отношении замначальника «Бюро судебно-медицинской экспертизы» по Югре возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, используя служебное положение, она обеспечила заключение контракта на оказание ремонтных работ в здании Сургутского бюро судмэкспертизы с индивидуальным предпринимателем, фактически выступающим от имени ее же мужа. Ремонта здание так и не увидело, а вот оплата по сметам прошла исправно. Незаконно полученные деньги — более 1 миллиона рублей — распределены между участниками преступной группы. Все причастные находятся под домашним арестом.