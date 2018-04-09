​Тротуар прерывается лужей! Сургутяне жалуются властям на сезонные проблемы

Сургутяне пожаловались на огромную лужу со стороны заезда между домами Грибоедова, 1 и Грибоедова, 3. «Заезд превратился в озеро, пройти невозможно даже в обход из-за припаркованных возле почты автомобилей, особенно с коляской. На пешеходных переходах по улице Грибоедова также собирается талая вода. А ведь это новая дорога и наверняка на гарантии!» - рассуждают активисты. Ответ на обращение, подготовленный департаментом городского хозяйства, будет опубликован на портале «Твой Сургут», обещают в горадминистрации. Немало подобных обращения из других микрорайонов. Например, на выезде со двора Быстринской, 6 тротуар и прерывается лужей, пишут жители. Такая вот весна в Сургуте — запасайтесь резиновыми сапогами.