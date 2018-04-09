В Югре пройдет «Инвестиционная стратегическая сессия»

В Ханты-Мансйиске в рамках Югорского промышленного форума Торгово-промышленная палата Югры организует «Инвестиционную стратегическую сессию».

Все проекты, представленные на ней, получат независимую оценку и смогут заручиться надежной поддержкой инвесторов региона. Для представителей крупного бизнеса «Инвестиционная сессия станет» источником новых бизнес-идей и выгодных вложений.

Лучшие проекты гарантированно получат сопровождение в российской Торгово-промышленной палате, пройдут поэтапную квалифицированную экспертизу, а также будут представлены потенциальным российским партнерам на выставке «ИННОПРОМ – 2018» и в рамках презентации промышленного и инвестиционного потенциала автономного округа в Москве.

Отметим, что на подобных мероприятиях формируются проекты, которые в следствии становятся лидерами и вносят свой вклад в развитие региона!