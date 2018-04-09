В Сургутском районе медведь рано проснулся и напугал людей

Инцидент произошел 3 апреля в районе Западно-Сургутского нефтяного месторождения, сообщает «Российская газета». Медведь слишком рано очнулся от спячки. С просьбой обезопасить себя от дикого животного обратились работники месторождения.

В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры пояснили, что меры по урегулированию ситуации проводятся, и в данный момент нельзя точно сказать о судьбе медведя, так как территория относится к охотничьим угодьям. «Если косолапый привык выходить к людям, тем более в такое время, он не оставит их в покое. Конечно, рабочим страшно: к ним приходит взрослый медведь весом более ста килограмм», - сообщило ведомство изданию.