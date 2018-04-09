​Двое молодых людей украли из магазинов города 19 упаковок жвачки

Сургутские полицейские поймали 20-летнего уроженца Удмуртии, который в одном из сетевых магазинов украл девять упаковок жвачки на три тысячи рублей.

Молодой человек нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Теперь за кражу он может лишиться свободы на два года. Аналогичное преступление было совершено 19-летним сургутянином. Он похитил десять упаковок жевательных резинок сразу в двух сетевых магазинов города. С его слов, похищенное он хотел продать, а деньги потратить на свои нужды.