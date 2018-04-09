​Сургутянин обменял 25 кг чужой клюквы на бутылку водки

В полицию Сургутского района обратилась жительница деревни Русскинская 1987 года рождения. Она сообщила, что кто-то похитил мешок с 25 килограммами клюквы, который стоял в коридоре дома. Ущерб составил почти три тысячи рублей.

Стражи правопорядка задержали не работающего и ранее судимого жителя Сургута. Мужчина рассказал, что хотел купить алкоголь, но денег у него не было. Тогда он украл ягоды и обменял их на одну бутылку водки.

За кражу он может сеть за решетку на два года.