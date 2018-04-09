​В Сургуте прошел «Поэтический марафон»

На прошлой неделе в Сургуте на разных городских площадках прошел «Поэтический марафон». В нем приняли участие студенты, преподаватели, врачи и пациенты лечебных учреждений, школьники и детсадовцы. Все они познакомились со стихами, вошедшими в «Тонкую книгу», изданную Централизованной библиотечной системой.

Организаторы использовали на своих площадках самые разные формы мероприятий: громкие чтения, «гадание» на стихах, трансляция ролика с презентацией «Тонкой книги».

Таким образом, на 45 площадках поэтические миниатюры из «Тонкой книги» слушали и декламировали более 5 000 человек.

Отметим, что это уже пятый этап «Большого чтения на 60-й параллели», в рамках каждого из которых издавалась своя книга. Так за всё время реализации соответствующего проекта были изданы «Любовь к жизни» Дж. Лондона, «Домострой», «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, сборники «Сказка моя!» и «Сказки моего леса».