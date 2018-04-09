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​Дворкович пообещал помощь компаниям, попавшим под санкции США

Фото finparty.ru
Фото finparty.ru

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство намерено оказать поддержку компаниям, которые попали под новые санкции США, пишет «ТАСС».

«В нынешней ситуации при ухудшении их положения, конечно, мы будем [эту поддержку оказывать] и заранее уже некоторые вещи обсуждали», - отметил он.

Дворкович также подчеркнул, что правительство постоянно оказывает поддержку крупным компаниям. «Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны», - заявил чиновник.

Напомним, что ранее были введены новые санкции в отношении 26 высокопоставленных российских чиновников, а также бизнесменов и подконтрольных им компаний.

В их числе председатели правления ВТБ Андрей Костин, «Газпрома» Алексей Миллер и Газпромбанка Андрей Акимов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов и депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч. Санкции были введены также в отношении 15 компаний, восемь из них принадлежат Дерипаске или его структурам.


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Сегодня в 15:33, просмотров: 246, комментариев: 4


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 15:42
обеднели бедолаги ...
Швондер
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Сегодня в 16:03
Нормально. Дерипаске на рыбку за наш счет - гуляйте пожалуйте
Сергей Б
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Сегодня в 17:18
Мухи отдельно, котлеты отдельно – в реальности.
Мухам рабочие места, Дирепаське на яхту.
Dylan
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Сегодня в 17:48
Ну сейчас государство им поможет. Я подозреваю, что эта помощь будет в лучших традициях Путина и Ко. Кто на что ставит? Поборы в виде Платон-2, Аристотель-1, Архимед-1, или налог на аллюминиевую утварь?

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