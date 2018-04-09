​В Сургуте пройдет VI лекторий проекта Популярная наука

Интеллектуальный клуб Сургута приглашает всех желающих на VI лекторий проекта Популярная наука, который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

На этот раз в Сургуте выступит известный популяризатор науки, египтолог Максим Лебедев с двойным лекторием:

«ГИГАНТЫ ГИЗЫ: как они это сделали?»

Речь пойдёт о научном изучении египетских пирамид, о современных раскопках в Гизе и далеко за её пределами, которые позволяют по-новому взглянуть на единственное из семи чудес света, сохранившееся до наших дней.

«Как работается в Египте российским археологам?»

Вот уже больше 20 лет у подножия великих пирамид Гизы работает российская археологическая экспедиция Института востоковедения РАН. Как российские археологи оказались в Египте? Какие открытия им удалось сделать? Как складываются отношения археологов с местными жителями и рабочими? - об этом и многом другом из жизни российских исследователей пирамид расскажет Максим Лебедев.

Мероприятие состоится 21 апреля в 16:00 по адресу: г. Сургут гуманитарный корпус СурГУ, Энергетиков, 8. Предварительно необходимо зарегистрироваться.