И.о. руководителя Росприроднадзора по ХМАО назначен Вадим Скворцов

Распоряжение о назначении Вадима Скворцова (ранее заместителя начальника) истолняющим обязанности руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу подписал министр природных ресурсов Сергей Донской.
Напомним, контракт с экс-главой Росприроднадзора Югры Романом Мишениным не был продлен после скандала с фактами нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, а также из-за неудовлетворительной работы ведомства, писало ранее РБК.
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