​Завтра в СурГПУ пройдёт презентация учебных пособий для Словакии

Делегация из университета им. Матеа Белы (г. Банска Быстрица, Словакия) прибыла в Сургут 9 апреля по приглашению руководства Сургутского государственного педагогического университета. Это ответный визит после посещения филологами СурГПУ словацкого университета. В состав делегации входят филологи-русисты:





Антон Репонь,





Мартин Лизонь,





Виктория Ляшук.

Завтра, 10 апреля, их день начнётся с экскурсии по Педагогическому. С 10.30 до 11.00 запланирована встреча иностранных филологов с руководителем Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры Ириной Безносовой.

В 11 часов ожидается совещание рабочей группы по инновации образовательных программ. В 11.30 состоится торжественное подписание соглашения об академической мобильности между UMB (университет им. Матеа Белы) и СурГПУ. Со стороны Педагогического подпись под документом поставит ректор Надежда Васильевна Коноплина.

Все указанные мероприятия пройдут в первом корпусе СурГПУ по ул. 50 лет ВЛКСМ, аудитория 224.

Далее в программе встреча гостей со студентами и преподавателями филологического факультета. Разговор о русском языке и особенностях его преподавания в России и Словакии состоится с 12.50 до 14.20 в аудитории 416.

С 14.30 до 15.20 пройдёт презентация совместных учебных пособий по русскому языку как иностранному. Это событие состоится в 214 аудитории первого корпуса.

В 16.30 гостей будут ожидать на Дне рождения СурГПУ в культурно-спортивном комплексе университета по ул. Артёма, где в 17 часов состоится большой концерт факультетских хоров.

В следующие дни словацкие филологи побывают в столице региона Ханты-Мансийске и в деревне Русскинской Сургутского района. На этом визит заканчивается, и 14 апреля гости улетают в Москву.

Повторная поездка в Сургут филологов из Словакии предполагается в ноябре в связи с участием в работе международной научной конференции, которая пройдёт на базе СурГПУ.