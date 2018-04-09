​Сбербанк – генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности

Сбербанк стал генеральным партнером IV Всероссийской недели финансовой грамотности (НФГ) для детей и молодежи, которая пройдет 9-22 апреля.

В рамках НФГ-2018 группа Сбербанк при участии Аналитического центра НАФИ и онлайн-школы «Фоксфорд» проведет Всероссийское тестирование школьников на сайте неделяфинансов.рф и предложит детям по итогам прослушать вебинар по банковским темам. Сотрудники Сбербанка посетят школы, детские дома и вузы с лекциями и играми по финансовой грамотности по всей стране. На территории Западной Сибири открытые уроки пройдут в школах Тюмени, Когалыма, Омска, Сургута, Ханты-Мансийска, Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя.

«Данный социально-значимый проект поможет научить школьников грамотно распоряжаться деньгами, пользоваться банковскими картами и приложениями, соблюдая правила финансовой безопасности. Мы не только проведем в школах открытые уроки по финансовой грамотности, но и пригласим ребят на экскурсии в наши офисы, чтобы показать, как работает банк, рассказать о новых сервисах и приложениях», – комментирует председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Благотворительный Фонд Сбербанка «Вклад в будущее» подготовит дайджест для родителей «Как научить ребенка копить», а представители Сбербанк Страхование Жизни и CIB проведут серию лекций для сотрудников группы по инвестициям и личному финансовому планированию. В социальных сетях Сбербанка появятся финансовые советы для детей и взрослых. В общей сложности запланировано более 250 мероприятий в 84 регионах страны.

Повышение финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. Банк реализует ряд программ (как совместных с Банком России, Минфином, Минобром, так и собственных), которые охватывают все категории населения.

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи — комплекс бесплатных информационно-просветительских мероприятий.

С помощью финансовых квестов, открытых лекций и уроков, семинаров, мастер-классов, конкурсов и деловых игр школьников и студентов обучают грамотному финансовому поведению. Организатор - Министерство финансов Российской Федерации.

Расписание мероприятий и другие подробности – на сайте проекта.