​В СурГУ выбрали самую красивую студентку

Статья дня. ​Американская мечта Навального

Алексей Навальный поднял важнейшую тему — как нам жить в прекрасной России будущего. Вы даже не представляете, как это хорошо. Наконец политики начали обращать внимание на важнейшую российскую проблему — как мы живем