​В СурГУ выбрали самую красивую студентку

Победительницей конкурса «Краса СурГУ — 2018» стала студентка Института гуманитарного образования и спорта Вероника Саттарова. Первая вице-мисс — Мария Фомкина, а вторая — Елизавета Кренцив. Как сообщает пресс-центр вуза, каждая из участниц получила свою номинацию: «Мисс экстравагантность» — Мария Фомкина, «Мисс загадка» — Мария Буракова, «Мисс очарование» — Папу Магомедова, «Мисс привлекательность» — Алина Третьякова, «Мисс волшебный голос» — Саттарова Вероника, «Мисс фотомодель» — Юлия Ещенко, «Мисс стиль» — Елизавета Кренцив, «Мисс позитив» — Виктория Крылова.
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