​В белом доме предостерегли фанатов о возможных трудностях при поездке на ЧМ-2018 в Россию

В администрации президента США футбольных фанатов предупредили о возможных трудностях при поездке на ЧМ-2018 в Россию, пишет Meduza со ссылкой на The Guardian и The Telegraph, которые процитировали соответствующие заявления неназванного представителя Белого дома.

Чиновник отметил, что проблемы могут быть связаны с тем, что из России в ответ на западные санкции были высланы американские дипломаты, а также представители других стран.

«Бывают несчастные случаи. Можно заболеть — потребуется медицинская эвакуация домой. Мы не предполагаем, что будут какие-то значительные инциденты, но хочется проявить осторожность», — добавил он.