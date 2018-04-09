​Председатель парламента Кемеровской области освободил свое место, чтобы его мог занять Тулеев

Председатель областного совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын принял решение освободить свое рабочее место, чтобы его мог занять бывший губернатор Аман Тулеев, пишут «Ведомости» со ссылкой на пост Синицына опубликованный на его странице в Facebook.

«Для того, чтобы у моих коллег появилась возможность проголосовать за кандидатуру Амана Гумировича, я написал заявление о сложении полномочий председателя», – написал Синицын.

Синиц отметил, что именно Тулеев, возглавлявший список «Единой России» в Кемеровской области, помог партии набрать на выборах свыше 86 процентов голосов. «Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять её лидер», – объяснил он свое решение.