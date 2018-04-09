16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,5714   EUR  71,8847  

​Председатель парламента Кемеровской области освободил свое место, чтобы его мог занять Тулеев

Председатель областного совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын принял решение освободить свое рабочее место, чтобы его мог занять бывший губернатор Аман Тулеев, пишут «Ведомости» со ссылкой на пост Синицына опубликованный на его странице в Facebook.

«Для того, чтобы у моих коллег появилась возможность проголосовать за кандидатуру Амана Гумировича, я написал заявление о сложении полномочий председателя», – написал Синицын.

Синиц отметил, что именно Тулеев, возглавлявший список «Единой России» в Кемеровской области, помог партии набрать на выборах свыше 86 процентов голосов. «Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять её лидер», – объяснил он свое решение.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:23, просмотров: 175, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Почему в приложении и информационных табло отображается не весь общественный транспорт города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Почему в приложении и информационных табло отображается не весь общественный транспорт города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Не все перевозчики за то, что их машины пропадают с карт, получают штрафы
Лилия Сулейманова Сегодня в 14:54
42 0
​Пять причин купить жильё в 42-м микрорайоне города

​Пять причин купить жильё в 42-м микрорайоне города
Сургутяне оценили удобное расположение, широкий выбор квартир, доступные цены в новых домах Сибпромстроя
Полина Амирова Сегодня в 14:39
75 0
​Владимир Глазырин: «От нашего решения зависят человеческие судьбы»

​Владимир Глазырин: «От нашего решения зависят человеческие судьбы»
Интервью со старшим следователем сургутского УМВД
Елизавета Карпенко, для пресс-службы УМВД России по Сургуту Сегодня в 12:46
153 1
«Мы хотели как лучше…»

«Мы хотели как лучше…»
9 апреля 2018 года организатору Сургутского ЗСК Виктору Черномырдину исполнилось бы 80 лет
Людмила Захарова Сегодня в 12:00
406 1
Статья дня. ​Американская мечта Навального

Статья дня. ​Американская мечта Навального
Алексей Навальный поднял важнейшую тему — как нам жить в прекрасной России будущего. Вы даже не представляете, как это хорошо. Наконец политики начали обращать внимание на важнейшую российскую проблему — как мы живем
Илья Варламов, блогер Сегодня в 11:30
219 1
​Бомба замедленного действия

​Бомба замедленного действия
Уже четвертый год здание школы №38 в г. Сургуте находится в полуразрушенном состоянии
Александра Соснина Сегодня в 10:39
299 1
Давно ли инспекторы МЧС навещали это сооружение, напичканное складами, «бутиками», магазинами и прочими объектами торговли?

Давно ли инспекторы МЧС навещали это сооружение, напичканное складами, «бутиками», магазинами и прочими объектами торговли?
Магазин «Ярославна» перекрывает проезд для спецтехники. Кому какое дело?
Егор Митин, сургутянин 08 апреля в 12:36
886 1
Сургутяне за "Блошиный рынок" // ИНФОГРАФИКА

Сургутяне за "Блошиный рынок" // ИНФОГРАФИКА
Большая часть голосующей аудитории siapress.ru выступила за легализацию "Блошиного рынка"
Редакция СИА-ПРЕСС 07 апреля в 12:39
542 0
Денежная мозаика. Что делать с испорченными монетами и банкнотами

Денежная мозаика. Что делать с испорченными монетами и банкнотами

Сохраняйте спокойствие: скорее всего вы сможете обменять купюры на новые. А еще внутри лайфхак, как правильно сушить постиранные деньги
Анастасия Якупова 07 апреля в 12:17
490 2
​Рубль бережём: в каком супермаркете самые дешёвые ингредиенты для пасхального кулича? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

​Рубль бережём: в каком супермаркете самые дешёвые ингредиенты для пасхального кулича? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Внутри также цены на уже готовую праздничную выпечку
Лилия Сулейманова 06 апреля в 13:53
517 0
Отравиться натуральным продуктом намного проще, чем «напичканным химикатами» // ВИДЕО

Отравиться натуральным продуктом намного проще, чем «напичканным химикатами» // ВИДЕО
Химик-технолог Сергей Белков развеял массу мифов о «вредных» вкусовых добавках
Редакция СИА-ПРЕСС 06 апреля в 14:57
507 3
День Рождения СурГПУ

День Рождения СурГПУ
Нам 13 и 32! Завтра, 7 апреля, ровно 13 лет, как Сургутский государственный педагогический университет получил статус университета
Елена Курилова, Центр информации и связи с общественностью СурГПУ 06 апреля в 13:09
474 0
ВИЧ – не бич. 10 мифов о вирусе иммунодефицита, о которых пора забыть в наше время

ВИЧ – не бич. 10 мифов о вирусе иммунодефицита, о которых пора забыть в наше время

Анастасия Якупова 06 апреля в 10:57
409 0
Угадайте вид спорта по инвентарю // ТЕСТ

Угадайте вид спорта по инвентарю // ТЕСТ
Сегодня, 6 апреля, празднуется Международный день спорта на благо развития и мира. А вы различаете клюшки для гольфа и поло? Видите разницу в гандбольных и волейбольных мячах? Попробуйте догадаться, к какому виду спорта относится каждый представленный предмет. Удачи!
Редакция СИА-ПРЕСС 06 апреля в 09:38
330 0
Пятерка по литературе. Топ книг, которые рекомендует прочитать издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский

Пятерка по литературе. Топ книг, которые рекомендует прочитать издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский
Книг, повлиявших на мое мироощущение, разумеется, кратно больше, чем пять. Но если выбирать по принципу — какие книги «торкнули» больше всего, то, пожалуй, вот
Редакция СИА-ПРЕСС 06 апреля в 09:33
622 2
​Общественный активист Альберт Леонов и заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина встретились в поединке проекта «Вызов»

​Общественный активист Альберт Леонов и заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина встретились в поединке проекта «Вызов»
Константин Шперлинг 06 апреля в 09:28
640 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика