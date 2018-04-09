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​«Играйте первую скрипку». Как заявить о себе целевой аудитории

Легендарный коммерсант 19 века Джон Ванамейкер утверждал: «Половина моего рекламного бюджета расходуется впустую, но я не знаю, какая именно». С тех пор реклама научилась быть умной и эффективной.

Российские компании начали продвигать свои услуги с помощью смс-рассылок много лет назад. Но в последнее время бизнес отказывается от обычной отправки сообщений по всем абонентам в пользу таргетированной смс-рекламы. По данным компании AC&M-Consulting, с помощью таких «умных» рассылок предприниматели отправляют своим клиентам более 52 млрд сообщений в год. И 83% бизнесменов хоть раз использовавших таргетированную смс-рассылку, остались довольны результатом. Сегодня точечную рассылку распробовали не только бизнесмены, но и госкорпорации и бюджетные организации. Как это работает узнал DK.RU.

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Таргет – ­ рассылка не по всем абонентам, а по определенной выборке. Аналитики телеком-рынка отмечают: такое решение стало возможным благодаря мобильной связи и новейшим цифровым технологиям. Применяется суперточная, «ювелирная» настройка. Например, в рамках услуги «МегаФон.Таргет» можно сформировать выборку по 11 параметрам: пол, возраст, местонахождение абонента, расходы на связь, операционная система телефона, категории сайтов, которые посещают или могут посещать клиенты в интернете. В результате многотысячная аудитория сужается в разы, и смс получают только те, кто действительно потенциально заинтересован в услуге.

«Вы не ищете иголку в стоге сена, а выдаете адресную рекламу, информирование на готовую аудиторию. При этом вы не зависите от специфики работы канала распространения информации, как это бывает в случае с рекламой в СМИ, и можете запланировать рассылку с точностью до минуты», — отмечает директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.

Что общего между выставкой современного искусства и новым томографом?

Изначально решение разрабатывалось для предпринимателей, и особенно полюбилось малому и среднему бизнесу, который четко представляет портрет своего клиента. Однако в последнее время возможностями смс-таргетинга на Урале все больше пользуются госструктуры – театры, концертные залы, больницы, МФЦ. «Даже те ведомства, которые финансируются из бюджета, сегодня стараются зарабатывать самостоятельно – они увеличивают долю платных услуг, привлекают новых клиентов. Если, например, в муниципальную клинику пришел новый томограф, об этом можно проинформировать тех, кто в этом потенциально заинтересован, сделав выборку по полу, возрасту и географии населения. Или: Минздрав решил напомнить населению о плановой диспансеризации. Адресная рассылка в данном случае будет куда эффективнее и оптимальнее по цене в сравнении с традиционными агитплакатами, расклеенными в транспорте и других общественных местах. Музеи отправляли адресные sms гостям города в районе аэропортов и вокзалов, приглашая на выставки. Так они повысили посещаемость, в среднем, на 15%», – рассказывает Евгений Иванов. Количество пользователей услуги «МегаФон.Таргет» среди госкомпаний и учреждений на Урале за 2017 год выросло в 2 раза.

Реклама не только для коммерции

Рассылка осуществляется в соответствии с российским законодательством. С помощью смс нельзя рекламировать финансовые пирамиды, алкоголь, табак, услуги интимного характера. Конечно, отправлять коммерческую рекламу можно лишь тем клиентам, которые дали согласие на получение таких сообщений. Таким способом можно отправлять и социальную рекламу, информирующие сообщения (например, о проведении выборов, плановой диспансеризации, возможностях сайта Госуслуг). И это дает огромные возможности популяризировать свои услуги, в первую очередь, государственным структурам и ведомствам.

Не дорогая, а «умная»

По сравнению с обычной рассылкой, удельная эффективность смс-таргетинга выше в несколько раз. При выборе параметров (таргетов) стоимость одного «умного» смс будет выше обычного, но и количество абонентов сокращается в разы. Условный пример: рассылка сообщения стоимостью 2 рубля по аудитории в 5 тыс. абонентов обойдется в 10 тыс. рублей. Выбор трёх параметров (пол, возраст, город) увеличит стоимость одного смс до 2,4 рубля, но сократит общее количество получателей до 1 тыс. абонентов и в итоге обойдется в 2,4 тыс. рублей.

Запустить рекламную кампанию или информирование населения «умным» способом можно самостоятельно прямо в интерфейсе услуги, причем практически с любым бюджетом, получив при этом гарантированный результат. По установленным параметрам можно сразу же оценить объем потенциальной аудитории и стоимость контакта. Проверить эффективность смс-рассылки можно, например, разместив в сообщении промо-код или ссылку на собственный ресурс и впоследствии отследить конверсию.

Подробная информация об услуге на сайте www.target.megafon.ru

В материале использованы данные http://www.acm-consulting.ru


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Сегодня в 11:50, просмотров: 154, комментариев: 0


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